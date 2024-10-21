Курск, 21 октября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. ВСУ привлекли для атак на Курскую область представителей 14 своих бригад и батальонов, а также подразделения наёмников, включая членов западных частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал журналистам российский военнослужащий с позывным Аид.

ИА Регнум

«Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, [так называемые] иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам бойца, Киев перебросил на курское направление почти все боеспособные подразделения, в том числе 47-ю бригаду. Аид уточнил, что это подразделение использовалось противником для боёв на всех участках специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования начали атаковать Курскую область с 6 августа. 20 октября Минобороны РФ объявило, что ВСУ потеряли с начала боёв на этом направлении 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 964 боевые бронированные машины и 660 автомобилей.

Кроме того, российские военные уничтожили при отражении атак на Курскую область 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять американских HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО.

20 октября представитель российских силовых структур заявил журналистам, что украинские боевики пытаются полями сбежать от российских военных в районе города Суджи в Курской области. В свою очередь украинский военный Александр Чмиль, попавший в плен к ВС РФ, утверждает, что командование ВСУ предупредило свои подразделения о том, что пути отступления в Курской области отрезаны и эвакуации не будет.