Курск, 6 октября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области, пытавших эвакуироваться в сторону российских позиций. Об этом сообщил командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Его слова приводит Минобороны РФ. Командир подразделения уточнил, что в таких случаях бойцы ВС России шли в атаку, чтобы ликвидировать тех, кто стрелял в гражданских лиц.

«Были случаи, когда лично сами наблюдали, как противник уничтожал мирное население, которое пыталось отойти в нашу сторону. После чего, как в простонародье говорят, кровь закипает, и личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», — сказал Горизонт.

Военнослужащий отметил, что в одном из таких боёв один из его подчиненных в рукопашной схватке ликвидировал двоих боевиков ВСУ.

Как сообщило ИА Регнум, в конце августа замкомандира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, как в районе Малой Локни в Курской области украинские боевики расстреляли в спину троих детей, которым было от 10 до 12 лет. Он подчеркнул, что представители ВСУ действовали намеренно и цинично. Кадет уточнил, что боевики посадили детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать, а после того, как те чуть отъехали, расстреляли их в спину.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские боевики, как в тире, расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из бронетранспортёров. Дипломат добавил, что общался с несколькими женщинами, которые столкнулись с целыми группами боевиков, которые блокировали эвакуационные трассы и открывали огонь по проезжающим мимо машинам.