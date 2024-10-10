Суджанский район, Курская область, 10 октября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Украинские военные захватили в плен мирных жителей Суджанского района, которые остались на занятых территориях. Их удерживают в школе-интернате города Суджи Курской области, сообщил глава района Александр Богачев.

ТАСС/Alastair Grant

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — приводит ТАСС слова Богачева.

Глава района добавил, что эти данные следуют из видеоматериалов, которые снимали сами военные ВСУ. Информация о наличии ещё таких учреждений в регионе отсутствует.

Ранее жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей.

По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.