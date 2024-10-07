Суджа, Курская область, 7 октября, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Польские наёмники ВСУ в Судже собрали толпу мирных жителей и на их глазах расстреляли безоружных людей в городе, сообщил беженец из Курской области по имени Дмитрий.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

Его слова приводит Минобороны РФ.

«Согнали всех стариков, молодёжь и перед всеми расстреляли. Они поляки были. Расстреляли всех», — сказал мужчина.

Дмитрий также заявил, что во время стрельбы возникала суматоху и два человека смогли сбежать. Они шли по болотам в сторону Льгова.

В Минобороны РФ уточнили, что о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области рассказывают и другие жители. Отмечается, что в районе наблюдается значительное присутствие боевиков из Польши.

Другой беженец, по имени Сергей, сообщил, что забыл паспорт у себя дома в Судже и два боевика ВСУ заставили его идти за документом. Мужчина добавил, что у них была необычная речь, и один из них имел балтийский акцент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт рассказал, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей, пытавших эвакуироваться в сторону российских позиций. Он подчеркнул, что в таких случаях бойцы ВС России шли в атаку, чтобы ликвидировать тех, кто стрелял в гражданских лиц.

1 октября стало известно, что кадры расстрела мирных жителей Курской области были обнаружены в экшен-камере убитого боевика ВСУ. Недалеко от находки находился внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения. Представитель силовых структур не исключил, что они связаны с файлом на камере.

6 октября появилась информация о том, что главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против боевиков ВСУ, которые с особой жестокостью убили двух женщин и мужчину в Курской области. Они совершили преступление 11 августа. Против боевиков возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 105 («Убийство») и 205 («Террористический акт»).