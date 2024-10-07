Курск, 7 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Два жителя города Суджи Курской области спаслись от расстрела, так как хорошо знали местность и сбежали через болото. Об этом рассказал беженец по имени Дмитрий на видео, распространённом Министерством обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам мужчины, польские наёмники, которые зашли в Суджу вместе с украинскими войсками, согнали вместе стариков и молодых людей и расстреляли.

«А парочка одна, они местность знали, они в этой суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там», — добавил Дмитрий.

Другой беженец, Сергей, рассказал об издевательствах над местными жителями. Бойцы, вооружённые американскими автоматами, потребовали у него документы. Мужчина привёл их к себе домой и там, потянувшись к ящику за паспортом, получил удар прикладом по голове и ногам. В этот момент «досмотрщиков» вызвали по рации. После их ухода Сергей схватил небольшие пакеты с вещами и выбежал в огород, а затем услышал крики на соседней улице.

«Женские крики, детский крик, потом очередь из автомата и тишина», — сказал Сергей.

Мужчина и его семья спрятались в подполе, вход в который закрывал тяжёлый палас, и оставались там до ночи. Затем они выбрались из дома и пошли в сторону вокзала. В это время в небе было много дронов, были прилёты в район вокзала, загорелся мебельный магазин, добавил беженец.

По словам Сергея, в его доме боевики всё перевернули. Они опрокинули шкафы и перебили посуду в попытках найти что-то ценное.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жительница курского села Кульбаки Елена Павленко рассказала, что ВСУ сбрасывают с дронов на дома зажигательную смесь. После этого дома местных жителей выгорают дотла, распространению огня способствуют сухая погода и отсутствие пожарных.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили ранее в СК России.