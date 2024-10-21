Кишинёв, 21 октября, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Число граждан Молдавии, проголосовавших на референдуме о вступлении страны в ЕС, превысило число противников этой идеи. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики после подсчёта 97,66% протоколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По информации ведомства, их соотношение почти сравнялось и разделилось пополам (по 50%), однако теперь сторонников евроинтеграции стало больше на 88. На сайте ЦИК уточняется, что за присоединение страны к ЕС выступили 721 760 человек, а против — 721 672.

Участникам референдума был задан вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?».

Ранее Центральная избирательная комиссия республики публиковала данные о том, что после обработки 82,5% протоколов референдума о вступлении в ЕС 54,85% граждан страны проголосовали против такого предложения. После этого лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор написал, что результаты референдума говорят о разгроме позиции действующего молдавского президента Майи Санду.

Как сообщало ИА Регнум, в Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума 94,84% избирателей выступили против вступления Молдавии в ЕС. В Приднестровье, где также подсчитали все бюллетени, против евроинтеграции проголосовали 62,56% граждан, пришедших на участки.

Санду на брифинге пообещала, что огласит свои дальнейшие планы после того, как станут известны окончательные итоги референдума и выборов главы государства, первый тур которых также прошёл 20 октября. Никто из кандидатов на высший пост в стране не смог набрать более 50% голосов, из-за чего должен пройти второй тур, дата которого назначена на 3 ноября.