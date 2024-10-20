Молдавия, 21 октября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Действующий молдавский президент Майя Санду озвучит свои дальнейшие действия после того, как станут известны результаты выборов главы республики и референдума о вступлении Молдавии в ЕС. Об этом она заявила на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум Майя Санду

Политик пожаловалась, что страна якобы столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. По словам Санду, речь идёт об «иностранном вмешательстве» и «деятельности организованных преступных групп».

При этом президент не уточнила, о каких именно силах она говорит.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии состоялся первый тур выборов президента страны, а также референдум по вопросу о вступлении страны в ЕС. В выборах приняли участие 11 кандидатов.

После обработки 90% бюллетеней лидировала Санду, которая набрала 37% голосов. Второе место занял бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, за которого отдали свои голоса 28% избирателей. 3 ноября должен пройти второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов.

ЦИК Молдавии также обнародовал информацию о подсчёте голосов на референдуме. После обработки 82,5% протоколов выяснилось, что почти 55% граждан проголосовали против вступления страны в ЕС. Им был задан вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?»