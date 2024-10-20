Молдавия, 21 октября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Почти 55% граждан Молдавии на конституционном республиканском референдуме 20 октября проголосовали против вступления страны в Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдавии по результатам обработки 82,5% бюллетеней.

Иван Шилов ИА Регнум Молдавия, выборы

Вопрос, который был задан избирателям на референдуме, звучал следующим образом: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?»

В поддержку евроинтеграции Молдавии выступили 45,15% проголосовавших, против — 54,85%. Разница между теми, кто поддерживает вступление в Евросоюз, и теми, кто выступает против, превысила 100 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье одновременно с референдумом состоялись выборы президента Молдавии. По итогам обработки 75% протоколов лидирует действующий президент республики Майя Санду, которая набрала 36,38% голосов. На втором месте находится бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, заручившийся поддержкой 29,17% избирателей. Поскольку ни один кандидат не смог набрать 50% голосов, в Молдавии пройдёт второй тур президентских выборов, который состоится 3 ноября.