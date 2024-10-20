Казань, 21 октября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Конфликт на Украине и пути его регулирования не входят в повестку саммита межгосударственного объединения БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Это не входит в повестку дня саммита», — указал он в интервью «Известиям».

При этом Песков допустил, что представители государств — членов БРИКС могут затронуть тему украинского конфликта в частном порядке и по собственной инициативе.

Как отмечают «Известия», на саммите межгосударственного объединения в Казани будут представлены страны, входящие в группу «Друзей мира». Группа, представленная государствами глобального Юга, в том числе Китаем и Бразилией, создана, чтобы показать, что мировое большинство выступает за окончание конфликта на Украине. На саммите БРИКС российская сторона сможет в очередной раз донести до Китая и Бразилии свою позицию относительно урегулирования кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран — членов БРИКС заявил, что российская сторона с уважением относится к предложениям Бразилии и Китая по разрешению конфликта на Украине мирным путём. Глава государства отметил взвешенный подход этих стран и указал, что они настроены на скорейшее мирное урегулирование. Также Путин сообщил, что Россия полностью доверяет в этом вопросе и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Путин также отмечал, что Россия стремится к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта. При этом, по его словам, диалог по Украине возможен только на базе стамбульских договорённостей, достигнутых весной 2022 года. В июне глава государства подчеркнул, что одними из условий для переговоров между Россией и Украиной являются отказ Киева от планов вступить в Североатлантический альянс, признание новых территориальных реалий и вывод войск из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

С момента вторжения украинских формирований в Курскую область 6 августа российские официальные лица неоднократно заявляли о невозможности переговоров до тех пор, пока противник не будет выдавлен с территории региона.