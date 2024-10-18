Москва, 18 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Россия согласна вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, но только на базе стамбульских соглашений, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих СМИ стран БРИКС.

Генеральное консульство РФ в Стамбуле

Он напомнил, что Россия вела переговоры с украинской стороной в Стамбуле. Результатом стал документ, под которым глава украинской делегации поставил свою подпись.

«Но если Украина поставила там свою подпись, значит, там все устраивало, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923687" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира — Владимир Путин об украинском конфликте

Этот договор был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев. Путин подчеркнул, что только на базе этого документа Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта.

Москва заинтересована в том, чтобы вооружённый конфликт на Украине завершился как можно скорее. Но это невозможно, пока киевский режим не отменит свой декрет о запрете переговоров, отметил Путин.

Российский лидер также заявил, что Москва с уважением относится к странам, настроенным на завершение украинского конфликта мирным путём.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились в марте 2022 года. Стороны пришли к соглашению о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Киев нарушил соглашение. Глава киевского режима заявил, что будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года.

Позже, в ноябре 2023 года, участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что переговоры в Стамбуле сорвал Борис Джонсон, который на тот момент возглавлял британское правительство. Он убедил Киев продолжать боевые действия.

Путин в мае 2024 года назвал стамбульские соглашения возможной базой для урегулирования конфликта на Украине. В начале октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане директор ФСБ Александр Бортников заявил, что американские и британские кураторы запрещают Киеву заключить мирное соглашение с Россией.