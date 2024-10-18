Москва, 18 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Бразилия и Китай, продвигая свои предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине, никому не подыгрывают, так как Россия не знала заранее об их инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Известия/Тарас Петренко

«Мы очень внимательно это смотрим, с уважением. И понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами», — добавил глава государства.

Путин сообщил, что в Москве ознакомились с переложением Бразилии и Китая. Президент отметил взвешенный подход этих стран к урегулированию конфликта.

Российский лидер также указал на то, что киевский режим выдвигает какие-то свои требования, что не относится к переговорам. Украинская сторона, кроме того, на законодательном уровне запретила себе вести переговоры с РФ, напомнил президент.

Как передавало ИА Регнум, Бразилия и Китай сообщили о своём плане мирного урегулирования по Украине в мае. Он в том числе предполагает переговоры между представителями России и Украины. В июне глава МИД КНР Ван И сообщил, что в целом эту идею поддержали 45 стран.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал деструктивным мирное предложение КНР и Бразилии. Он также заявил, что этот план якобы был заранее согласован с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский хамским образом отреагировал на предложение Пекина и Бразилиа. Министр отметил, что Китай и Бразилия выдвинули инициативу из лучших побуждений.