Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Листовки с фотографией тела лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синварасбросила над южной частью сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 19 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Тому, кто бросит оружие и передаст заложников, будет позволено уйти и жить в мире», — гласит надпись на листовках под изображением тела Синвара.

Отмечается, что высказывание является цитатой из заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое политик сделал 17 октября, после того как получил подтверждение информации о ликвидации Синвара израильскими солдатами в Рафахе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не приведёт к прекращению деятельности этой организации. Он выразил уверенность, что это событие лишь усилит группировку и повысит мотивацию молодёжи во всей Палестине.

Палестинское движение признало гибель своего лидера. Его место временно занял глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что убийство Синвара может помочь добиться прекращения огня в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоят возможные последствия убийства Синвара. Он добавил, что в Ливане и секторе Газа уже наблюдается гуманитарная катастрофа, что вызывает наибольшее опасение Москвы в ситуации на Ближнем Востоке.