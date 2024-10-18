Бейрут, 18 октября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль стал новым временным руководителем политбюро этой организации вместо погибшего Яхьи Синвара, сообщил ливанский телеканал LBCI со ссылкой на свои источники.

WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС Халед Машаль

Машаль начал отвечать за все коммуникации с основными сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников. Собеседники журналистов также утверждают, что ХАМАС уже проинформировало Турцию, Катар и Египет о смерти Синвара.

При этом в движении заявили, что после его гибели диалог по поводу обмена пленными и прекращения боевых действий будет становиться все более трудным.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что Яхья Синвар погиб в результате удара, нанесённого Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из районов на юге сектора Газа. Израильские военные и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердили информацию о его смерти.

Белый дом выпустил заявление американского президента Джо Байдена, который отметил, что по его поручению представители США и Израиля «работали бок о бок» над обнаружением Синвара. Израильская армия также обнародовала видеозапись, сделанную с беспилотного летательного аппарата, на которой, как утверждает ЦАХАЛ, показан глава политбюро ХАМАС незадолго до своей гибели.

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не станет переживать, если гибель Синвара окажется правдой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это высказывание говорит о том, что на Западе всё еще сильны «рефлексы каннибализма».