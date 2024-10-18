Газа, Палестина, 18 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС признаёт гибель своего лидера Яхьи Синвара. Об этом 18 октября заявил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Global Look Press/Ashraf Amra/Keystone Press Agency

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхью Синвара», — сказал он в ходе выступления, которое транслировал палестинский телеканал Al Aqsa.

По его словам, Синвар погиб в бою.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября ЦАХАЛ сообщила об операции, в ходе которой мог быть убит лидер ХАМАС. Позднее эту информацию подтвердили израильские военные по результатам проведённой экспертизы ДНК.

По словам вице-президента США Камалы Харрис, сотрудники американских спецслужб и разведки в течение последнего года взаимодействовали с израильской стороной в операциях по ликвидации представителей руководства палестинского движения.

Американское издание The Washington Post 17 октября сообщило, что ЦАХАЛ убийством лидера ХАМАС, скорее всего, лишь усугубила ситуацию и создала новые трудности на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Отмечалось, что теперь возник вопрос, придёт ли на замену Синвару человек, способный вести переговоры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 октября заявил, что Россию беспокоят возможные последствия убийства Синвара Израилем. По его словам, в Ливане и секторе Газа уже наблюдается гуманитарная катастрофа, что вызывает наибольшее опасение РФ на Ближнем Востоке.