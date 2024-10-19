Тегеран, 19 октября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не приведёт к прекращению деятельности этой организации, заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Global Look Press/Ashraf Amra/Keystone Press Agency

В интервью турецкому телеканалу NTV он выразил уверенность, что это событие лишь усилит группировку и повысит мотивацию молодёжи во всей Палестине. Аракчи также указал на то, что вести боевые действия в Ливане и секторе Газа Израилю помогают США, которые передают еврейскому государству своё оружие.

Он отметил, что Вашингтон мог бы остановить израильских военных, если бы у него была реальная политическая воля. Глава МИД предположил, что в случае начала широкомасштабной войны в регионе в неё втянутся американские силы. Он подчеркнул, что Иран не желает такого поворота событий.

Кроме того, Аракчи опасается, что возможная война может перекинуться и на страны Персидского залива. Министр добавил, что риск возникновения конфликта навис над многими странами Ближнего Востока, включая Сирию.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября появилась информация, что Яхья Синвар погиб в результате удара, нанесённого Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из районов на юге сектора Газа. Израильская армия также обнародовала видеозапись, которая была сделана с беспилотного летательного аппарата и на которой, как утверждается, показан глава политбюро ХАМАС незадолго до своей гибели.

Палестинское движение признало гибель своего лидера. Его место временно занял глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что убийство Синвара может помочь добиться прекращения огня в секторе Газа.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро напомнил, что Израиль называл главной целью войны в секторе Газа ликвидацию Синвара. В связи с этим чиновник призвал израильские власти прекратить боевые действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоят возможные последствия убийства Синвара. Он добавил, что в Ливане и секторе Газа уже наблюдается гуманитарная катастрофа, что вызывает наибольшее опасение Москвы в ситуации на Ближнем Востоке.