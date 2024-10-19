Курск, 19 октября, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 19 октября уничтожили над территорией Курской области восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На данный момент силами ПВО в небе над Курской областью сбиты восемь украинских БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов напомнил жителям региона об опасности обломков и фрагментов сбитых вражеских дронов и призвал сообщать об их обнаружении в экстренные и оперативные службы.

Он также уточнил, что в Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА, которая была объявлена около 18:30 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 октября, по информации Министерства обороны России, силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией трёх регионов. Больше всего БПЛА нейтрализовано в Брянской области — 13. Ещё два дрона российские военные сбили в Ростовской области, один — в Белгородской области.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении ещё четырёх вражеских беспилотников. При отражении террористической атаки один из БПЛА врезался в нежилое здание, возгорания допущено не было. В результате инцидента никто не пострадал.

В субботу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО обнаружили и сбили несколько вражеских беспилотников на подлёте к Белгороду. В результате падения осколков повреждены пять автомобилей и газопровод. Информация о последствиях уточняется.