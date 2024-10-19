Москва, 19 октября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 19 октября обезвредила суммарно 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над несколькими регионами РФ, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего дронов было нейтрализовано над территорией Брянской области — 13. Кроме того, ещё два БПЛА российские военные сбили в Ростовской области, а один — в Белгородской.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября глава Брянской области Александр Богомаз написал, что силы ПВО отражают попытку ВСУ атаковать территорию региона с использованием беспилотников. Позже он отметил, что российским военным удалось перехватить и уничтожить семь дронов ВСУ.

О двух БПЛА, сбитых в Ростовской области, также проинформировал глава региона Василий Голубев. Он добавил, что их обезвредили в районе города Новошахтинска.