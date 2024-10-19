Белгород, 19 октября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что в Белгороде в результате падения осколков повреждены пять автомобилей, а также газопровод. Информация о последствиях уточняется.

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