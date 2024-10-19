Брянск, 19 октября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских дронов над территорией Брянской области, сообщил 19 октября губернатор Александр Богомаз.

РИА Новости

Рано утром он сообщил, что над регионом сбиты 13 дронов ВСУ, причём три — реактивные. Позже ВСУ совершили новую атаку БПЛА.

«Четыре БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Возгорания допущено не было, отметил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, ночью Богомаз проинформировал о том, что на регион идёт массированная атака украинскими дронами, которую отражают российские средства ПВО.

Минобороны России утром 19 октября сообщило, что за ночь над российскими регионами было уничтожено 16 украинских беспилотников: над Брянской областью — 13, два — над Ростовской и ещё один — над Белгородской областью.