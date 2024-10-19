Брянск, 19 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. При отражении российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область один из дронов врезался в нежилое здание. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Четыре БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что в результате этого никто не пострадал, добавив, что благодаря слаженной работе всех оперативных служб удалось не допустить возникновения возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября Богомаз рассказал, что силы ПВО армии России сбили в общей сложности 17 дронов украинских боевиков в небе над Брянской областью. В ночь на субботу глава Брянской области сообщал об отражении российскими военными массированной атаки украинских БПЛА на регион.

Ранее в Минобороны рассказали, что силы ПВО Вооружённых сил России в ночь на 19 октября уничтожили 16 украинских дронов. Из этого числа 13 беспилотников сбили над Брянской областью, два — над Ростовской и ещё один — над Белгородской областью.