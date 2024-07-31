Москва, 31 июля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщила пресс-служба главы российского государства.

Kremlin Pool / Globallookpress.com

Субианто прибыл в Москву с рабочим визитом ранее 31 июля.

«В Кремле началась встреча Владимира Путина с избранным президентом Индонезии, министром обороны республики Прабово Субианто», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин 31 июля проведёт встречу с Субианто. Сначала переговоры пройдут в узком составе, а после — в формате рабочего завтрака.

Субианто, с 2019 года занимающий пост министра обороны Индонезии, победил по итогам прошедших в феврале 2024 года президентских выборов. Он набрал 58,6% голосов, заручившись поддержкой 96,2 млн избирателей.

Путин поздравил Субианто с победой и отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог с новоизбранным президентом Индонезии и плодотворную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее 31 июля переговоры с Субианто провёл министр обороны России Андрей Белоусов. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны. Россия рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТОР), сказал Белоусов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Индонезия является одним из ключевых партнёров России в АТОР и вместе с Москвой выступает за построение многополярного мира.