Москва, 6 октября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является сильным лидером, который твёрдо стоит на своих принципах. Об этом 6 октября заявила бывший президент Индонезии, глава крупнейшей в стране партии PDI-P Мегавати Сукарнопутри.

ИА Регнум

Политик в беседе с «РИА Новости» рассказала, что знает Путина с тех пор, когда он был членом правительства Санкт-Петербурга.

«Я вижу во Владимире Путине лидера, твёрдо стоящего на своих принципах и уверенного в себе. Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы», — добавила Сукарнопутри.

Она также сообщила, что во время её президентства в 2001–2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество России и Индонезии значительно расширилось. В ходе визита в РФ в 2003 году Сукарнопутри подписала декларацию о дружественных отношениях и партнёрстве между Москвой и Джакартой, в том числе об укреплении оборонной системы индонезийского государства путем закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I СПбГУ Карин Кнайсль 11 сентября заявила, что российский президент является джентльменом и очень умным человеком. Она также подчеркнула, что он очень хорошо понимает человеческую природу. По словам экс-главы австрийского МИД, на своём посту Путин изменил страну самым впечатляющим образом, это вызывает уважение. Кроме того, он обладает талантом выбирать подходящие кандидатуры на необходимые должности.

Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком 5 сентября назвал президента России шахматным гроссмейстером после его шутки о необходимости поддержать на выборах президента США кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Глава Республики Сербской Милорад Додик считает Путина национальным достоянием России и всего русского народа. Он добавил, что российский лидер стоит во главе борьбы за русские национальные, государственные интересы.

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана заявил, что российский президент является человеком, который тщательно обдумывает и взвешивает свои слова.