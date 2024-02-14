Джакарта, 14 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах на пост президента страны. По предварительным данным, за него проголосовали 60% жителей, свидетельствуют данные независимого органа подсчёта голосов на основе результатов голосования с ограниченной выборки избирательных участков Cepat Kompas.

Alexis Sciard/Global Look Press Прабово Субианто

Согласно этим показателям, Прабово Субианто получает 60% голосов, бывший министр культуры и образования Анис Басведан — 21%, экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново — 18%. Другие операторы сообщают, что министр обороны может набрать от 57% до 61% голосов.

По закону, если кандидат на пост президента Индонезии получит свыше 50% голосов на выборах, он победит уже в первом туре. Если этого не произойдёт, начнётся второй тур, в котором будут участвовать два кандидата с наивысшим результатом.

Выборы президента Индонезии прошли 14 февраля с 7:00 до 13:00 по местному времени (3:00 — 9:00 мск — Прим. ред.). Они были совмещены вместе с выборами депутатов в парламент.

Как сообщало ИА Регнум, о своей готовности участвовать в выборах на пост президента Индонезии министр обороны страны Прабово Субианто заявил в августе 2022 года. При это он отметил, что если станет главой государства, то сочтёт священным долгом служить людям.

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