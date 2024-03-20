Джакарта, 20 марта, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто победил на выборах президента страны. Об этом стало известно 20 марта.

Sandika Fadilah/Global Look Press Прабово Субианто

О победе Субианто объявила Генеральная избирательная комиссия Индонезии. Согласно данным органа, министр набрал 96 214 691 голос, в то время как бывший губернатор Джакарты Анис Басведан, также участвовавший в выборах — 40 971 906 голосов, а экс-губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново—27 040 878 голосов.

На индонезийских выборах право голоса имеют более 204 млн человек, поэтому они считаются самыми масштабными прямыми выборами в мире. Голосование организовали на более чем на 820 тыс. избирательных участках. Избранные президент и вице-президент вступят в должности в октябре.

Субианто — индонезийский военный и политический деятель, предприниматель, глава партии «Гериндра», министр обороны страны с октября 2019 года, генерал-лейтенант в отставке. Сын индонезийского государственного деятеля и экономиста Сумитро Джойохадикусумо. На президентских выборах 2009 года баллотировался на пост вице-президента в паре с Мегавати Сукарнопутри, но они уступили Сусило Бамбанг Юдойоно и Будионо. На выборах 2014 года номинировался на пост главы государства от своей партии, но проиграл Джоко Видодо.