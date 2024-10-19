Киев, 19 октября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Команда Белого дома должна в ближайшее время приехать в Киев и озвучить свои мысли о так называемом плане победы, который был ранее представлен главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер заявил в эфире национального телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он напомнил, что ранее украинская делегация в составе начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной ездила в США, где доводила до Вашингтона содержание этого документа. По словам главы киевского режима, в американской столице обсуждались вопросы приглашения Киева в НАТО и усиления украинской армии, которые являются пунктами «плана победы».

Глава киевского режима также напомнил, что два дня назад беседовал с президентом США Джо Байденом. Он уточнил, что киевский режим получил пакет военной помощи на $500 млн. Помимо этого, украинский лидер утверждает, что договорился с Байденом о том, что эти средства станут частью «плана победы» и Киеву будут раз в две-три недели предоставлять новые партии оружия для укрепления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил Раде свой «план победы». Его первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта на Украине.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что этот «план победы» оторван от реальности. Он уточнил, что пункты документа являются отражением желаний киевского режима, но представляют собой только «пустые слова».

Новый генсек НАТО Марк Рютте отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов «плана победы» главы киевского режима. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что «план победы», представленный главой киевского режима, обернётся поражением Киева в конфликте. Кроме того, глава правительства добавил, что, по мнению Будапешта, ЕС также ждёт проигрыш.