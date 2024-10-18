Будапешт, 18 октября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Представленный ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским «план победы» Украины в конфликте обернётся его поражением. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Кossuth.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По словам главы венгерского правительства, Зеленский представил свой «план победы» в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе, большая часть участников которого всё ещё выступает за продолжение украинского конфликта.

Орбан уточнил, что Будапешт считает, что ЕС вместе с Украиной терпит поражение в вооружённом конфликте.

«Побеждённые теперь хотят перейти к «плану победы». Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого «плана победы» нельзя победить», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России с помощью размещения западного оружия на территории Украины, четвёртым — совместная с ЕС и США добыча украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских войск для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Позднее в этот же день дипломаты НАТО заявили, что границы Украины необходимо чётко определить до её членства в блоке. Они уточнили, что это необходимо, чтобы обозначить, в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава альянса о коллективной обороне и не допустить разночтений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября заявил, что Зеленский продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации конфликта на Украине с угрозой прямого военного столкновения НАТО с Россией. Представитель Кремля добавил, что такие действия Киева недальновидны, безрассудны и нелогичны с учётом положения Украины в конфликте.