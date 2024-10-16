Киев, 16 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским Верховной раде «план победы» Украины в конфликте с Россией является оторванным от реальности. Об этом 16 октября заявил депутат рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

president. gov. ua

По его мнению, пункты представленного Зеленским плана являются только «пустыми словами», хотя и являются отражением желаний киевского режима. Депутат отметил, что при этом документ многое возлагает на западных партнёров Киева, однако в нём очень мало говорится о требованиях к самой Украине.

«План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова <…> Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября агентство Associated Press написало, что Зеленский в конце сентября дал союзникам для принятия основных положений его «плана победы» три месяца. Отмечалось, что на данный момент никто на Западе не выступил в поддержку его плана.

Ранее в этот же день Зеленский представил Раде свой «план победы» Украины. Его первым пунктом стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, и пятым — использование ВСУ для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый 15 октября рассказал, что Зеленскому предложили в США план окончания конфликта на Украине, не предусматривающий победу Киева. При этом он назвал одним из пунктов этого плана американской стороны не допустить прямого военного столкновения между США и Россией, а также вовлечения НАТО в украинский конфликт.