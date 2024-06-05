Пока лидеры ведущих мировых держав один за другим отказываются ехать на «мирный саммит по Украине» в Швейцарию, Китай и Бразилия предлагают провести еще одно мероприятие, на котором можно реально обсудить окончание украинского конфликта. Ключевое отличие — на него приглашают представителей России.

ИА Регнум

О подобной инициативе Китай и Бразилия заявляли еще в мае, а уже 5 июня глава МИД КНР Ван И сообщил: в целом идею поддержали 45 стран, 26 из них готовы присоединиться «к общему пониманию сложившихся реалий».

Реалии эти просты: в переговорах должны участвовать Киев и Москва, а итогом станет справедливое, учитывающее интересы сторон и ставящее национальные интересы во главу угла соглашение.

«Целый ряд стран либо отказались участвовать в швейцарской конференции, запланированной на 15–16 июня, либо посылают туда каких-нибудь секретарей посольства, ни на что не уполномоченных», — отметил в комментарии ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Но есть важный нюанс. Если речь о небольших странах, без претензий на роль хотя бы региональных лидеров, они не видят проблемы. Не поедут — и всё. Но государствам с амбициями важно показать, что отказ от участия в швейцарском мероприятии не означает отказа от амбиций: все понимают, что контуры многополярного мира будут вырисовываться именно в ходе политического урегулирования украинского конфликта.

«Поэтому нужно показать, что они не против мирного урегулирования, просто видят его логику несколько иначе. Поэтому страны, которые и раньше выступали с мирными планами, решили, что настал момент показать, что они за мир», — поясняет Офицеров-Бельский.

В свою очередь у Китая есть еще один очевидный мотив провести альтернативное мероприятие: накануне издание Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре обвинил Пекин в сотрудничестве с Москвой «с целью срыва конференции в Швейцарии».

«Прискорбно, что такая большая, независимая, могущественная страна как Китай является инструментом в руках Путина», — приводит СМИ слова Зеленского.

Пекин от подобных заявлений явно не в восторге.

Однако есть большое «но»: провести свой саммит Китай и Бразилия вряд ли смогут — по целому ряду причин.

Во-первых, киевский режим не выйдет из режима дипломатического комфорта. Ситуация на поле боя для него — аховая, но при помощи Запада пока еще удаётся сохранять иллюзию, что у Киева есть дипломатическая инициатива. Ведь именно швейцарская конференция позиционируется как главный переговорный формат по Украине, а в его основе лежит украинское видение мирного соглашения.

«Украина как сторона, на чьей территории идёт война, и страна, которая несёт на себе всю тяжесть российской агрессии, должна определить контур мирного соглашения. Единственной справедливой основой для достижения такого соглашения является Формула мира президента Зеленского», — говорится в заявлении украинского МИД.

При этом сама «формула Зеленского» — это, по сути, перечень пунктов для капитуляции России. Для реальных переговоров она совершенно непригодна.

Во-вторых, Зеленский не может быть для Москвы переговорным партнёром — он нелегитимен.

«Важно помнить, что сейчас в Киеве нет легитимного правительства. Нынешний президент просрочен, новое правительство на основе решений Верховной рады (единственного легитимного органа, чьи полномочия продлены в соответствии с Конституцией) не формируется. Соответственно, договариваться не с кем», — рассказал ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Чтобы партнёр появился, Зеленский должен либо провести выборы, либо передать власть спикеру Верховной Рады — а добровольно он на это не пойдёт.

Есть, впрочем, и другой вариант: переговорным партнёром могла бы стать не Украина.

«Одним из принципиальных условий России являются переговоры с теми, кто в реальности контролирует украинские вооружённые группировки — с США и Великобританией. Только в этом формате возможен реальный диалог», — уверен Мендкович.

Но от подобных схем отказывается Запад. Прямые переговоры по Украине с Москвой будут означать, что США и Евросоюз признали российско-западный характер конфликта, а у Украины нет субъектности.

В-третьих, Москве сейчас переговоры попросту не нужны.

«Если взять и зафиксировать нынешнюю линию противостояния, то на оставшуюся Украину снова начнут вливать оружие, деньги, разместят иностранные контингенты. Население будут и дальше накачивать русофобской идеологией. Те же, кто сейчас ждёт прихода России и завершения бандеровского мракобесия, в России попросту разочаруются», — говорит Офицеров-Бельский.

То есть оставшаяся Украина превратится из Антироссии в «Антироссию на максималках».

Поэтому переговоры могут начаться в двух случаях: либо у Москвы будет гарантия полного переформатирования оставшегося украинского государства, либо если от него останется западноукраинский минимум.

«Все прекрасно понимают ситуацию. Понимают, что спецоперация будет продолжаться ровно столько, сколько потребуется. До полной реализации поставленных Россией целей», — поясняет Офицеров-Бельский.

Но если все действительно всё понимают, зачем тогда Китай и Бразилия предлагают провести переговоры?

«Китайские инициативы, традиционно касающиеся Украины, являются классическими по форме, гуманными по формальной стороне, но базируются на полном игнорировании реальной ситуации и на поле боя и, самое главное, в политике», — отмечает Никита Мендкович, добавляя, что китайские международники, видимо, не совсем корректно понимают, почему произошёл кризис на Украине.

Но главное, как уже говорилось выше, — Китай и Бразилия хотят показать себя миротворцами, продемонстрировать собственный политический вес: мирный план, мирная конференция, 45 сторонников и 26 потенциальных участников — всё это создаёт в первую очередь для Пекина образ альтернативной Западу силы, выступающей с глобальными идеями.