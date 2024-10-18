Брюссель, 18 октября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Европейский совет и НАТО без какого-либо особенного энтузиазма отнеслись к «плану победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 18 октября заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе встречи глав минобороны стран — участниц альянса в Брюсселе.

Global Look Press/IMAGO/Bert Van Den Broucke

«Сердцем мы бы все хотели, чтобы план Зеленского был реализован (…) Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО не наблюдается, потому что ситуация на фронте достаточно сложная, есть огромная усталость от украинского конфликта», — сказал он в эфире телеканала TVP Info.

По словам главы минобороны Польши, «план победы» Зеленского не преследует целью урегулирование конфликта и «не является выразительным ярким светом в конце тоннеля», способным изменить существующую реальность.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» киевского режима с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России с помощью размещения западного оружия на украинской территории, четвёртым — совместную с ЕС и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после окончания конфликта.

Позднее в этот же день дипломаты НАТО указали на необходимость чёткого определения границ Украины до её вступления в альянс. По их словам, это нужно, чтобы понимать, в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава альянса о коллективной обороне и не допустить разночтений в этом вопросе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября предупредил, что «план победы» Зеленского» приведёт к его поражению. По словам главы венгерского правительства, Будапешт считает, что Евросоюз вместе с Украиной терпит поражение в вооружённом конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября отметил, что глава киевского режима продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией. Он назвал такие действия Киева недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом положения Украины в конфликте.