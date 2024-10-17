Киев, 17 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надеется переубедить канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросам о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus и о вступлении в НАТО. Об этом 17 октября сообщило украинское издание «Европейская правда».

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«Мы ни разу не использовали дальнобойные средства Германии, потому что их нам не предоставляли. Так что с Олафом мы не говорим о том, можно ли их применять, наши разговоры на шаг раньше. Нам нужны эти дальнобойные средства… Я уважаю его позицию, это его право — соглашаться или нет», — сказал он.

Говоря о позиции Шольца по вступлению Украины в НАТО, Зеленский заявил, что канцлер ФРГ никогда не говорил ни да, ни нет. Он добавил, что Киев продолжит работать, чтобы изменить его позицию.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Берлином ВСУ немецких крылатых ракет Taurus с дальностью полёта около 500 км. Он подчеркнул, что он будет продолжать придерживаться такой позиции в этом вопросе, отметив необходимость изучить возможности мирного разрешения украинского конфликта.

Киевский режим неоднократно просил Берлин передать ему немецкие дальнобойные ракеты Taurus, однако власти ФРГ отказывались это сделать. Так, 13 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что обсуждения Берлином с Лондоном и Вашингтоном ударов вглубь России не касаются Taurus.

7 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь последствия. Глава МИД напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва примет соответствующие меры исходя из понимания тех угроз, которые создаёт для неё Запад.

16 октября Шольц заявил, что готов обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине. Он также высказался за проведение мирной конференции по украинскому вопросу и призвал к приглашению России на такое мероприятие.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер остаётся открытым для контактов. Сам Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.