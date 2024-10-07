Москва, 7 октября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Разговоры об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь последствия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая игра с огнём может иметь опасные последствия», — сказал он в интервью американскому журналу Newsweek.

Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из понимания тех угроз, которые создаёт Запад.

Ранее российский министр заявил, что разговоры в США о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории России, отражают безысходность Запада и похожи на агонию.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, которое поставляется Украине из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

Российский лидер назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь территории РФ. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.