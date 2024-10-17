Москва, 17 октября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Фигуранту уголовного дела о покушении на убийство партнёра по бизнесу в Москве предъявлено обвинение. Об этом 17 октября заявили в столичном управлении Следственного комитета (СК).

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«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября на улице Профсоюзной прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое лежало на капоте автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека — хозяин автомобиля, водитель и шестилетний ребёнок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование взяла на контроль московская прокуратура.

Позднее стало известно, что СВУ сработало на капоте автомобиля предпринимателя из Москвы. Следователи в качестве приоритетного мотива покушения рассматривали коммерческую деятельность потерпевшего.

По подозрению в покушении был задержан 50-летний бизнес-партнёр потерпевшего. В ходе обыска у него обнаружили схрон с оружием. Были найдены бронежилеты, холодное и огнестрельное оружие и десятки коробок с патронами.