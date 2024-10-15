Москва, 16 октября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и покушении на убийство. Об этом вечером 15 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска московского главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания», — сообщила она в своём Telegram-канале.

В Главном следственном управлении СК России по Москве отметили, что задержанным является 50-летний житель столицы, которого проверяют на причастность к совершению преступления. По информации следствия, подозреваемый — бизнес-партнёр потерпевшего.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября на улице Профсоюзной прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое лежало на капоте автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека — хозяин автомобиля, водитель и шестилетний ребёнок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование взяла на контроль московская прокуратура.

Также сообщалось, что СВУ сработало на капоте автомобиля предпринимателя из Москвы. Согласно сообщению столичного управления Следственного комитета РФ, в качестве приоритетного мотива покушения со взрывом рассматривается предпринимательская деятельность потерпевшего.