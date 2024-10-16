Курск, 16 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили в небе над Курской областью две ракеты и три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом 16 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Mil.ru

«Сегодня днём в небе Курской области сбиты две украинские ракеты и три БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 октября российские средства ПВО уничтожили три украинских дрона над территорией России. Отмечалось, что два из них сбили в небе над Белгородской областью и ещё один над Воронежской областью.

В Минобороны 15 октября сообщили, что силы ПВО армии России за сутки ликвидировали 43 украинских беспилотника в зоне проведения СВО. Также была уничтожена французская управляемая авиационная бомба Hammer.