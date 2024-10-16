Белгород, 16 октября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над территорией Российской Федерации три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом 16 октября сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российские средства ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО два вражеских беспилотника обезврежены над территорией Белгородской области и один — в небе над Воронежской областью.

В ночь на среду губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ходе отражения атаки беспилотника, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе отменили около 05:20 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 октября Министерство обороны сообщило о 16 украинских дронах, сбитых в Брянской области в период с 18:50 по 20:00 мск в ходе пресечения попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. В ночь на 15 октября российские военные нейтрализовали три вражеских БПЛА. По одному беспилотнику уничтожено в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями.