Москва, 15 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России за сутки уничтожили 43 беспилотника украинских формирований в зоне проведения спецоперации. Об этом 15 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказал он.

Конашенков уточнил, что армия России за всё время проведения спецоперации уничтожила в общей сложности 646 самолётов, 283 вертолёта, 33 648 дронов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 629 танков и других боевых бронированных машин, 1472 реактивные системы залпового огня, 16 186 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 27 265 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября стало известно, что российские военные ночью сбили над Белгородской, Курской и Тульской областями по одному дрону киевских боевиков. Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО.

В Минобороны вечером 14 октября сообщили о 16 украинских дронах, сбитых над территорией Брянской области. Отмечалось, что киевский режим использовал для попытки террористической атаки беспилотники самолётного типа.