Братислава, 16 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Украинский конфликт может завершиться уже в скором времени. Такое мнение 16 октября высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова привело агентство Reuters.

ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak

«Вероятность прекращения … [конфликта] на Украине в короткие сроки очень высока», — заявил он на встрече с депутатами в парламентском комитете.

По словам словацкого премьера, он ждёт подвижек в этом вопросе в ходе ближайшего саммита Евросоюза в Брюсселе, где будут обсуждать возможность членства Украины в НАТО, которое не может быть «бесплатным».

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что западные страны измотаны из-за постоянной помощи Киеву. По её словам, поэтому они надеются на скорейшее завершение украинского конфликта.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый 15 июня заявил, что чиновники в Вашингтоне предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому план завершения боевых действий, не предполагающий победы Украины. По его словам, американская сторона хочет не допустить вовлечения НАТО в украинский конфликт.

Президент России Владимир Путин 14 июня отмечал, что Москва готова возобновить переговоры по Украине, но перед этим украинские боевики должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод ВСУ, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

После нападения украинских формирований на приграничье Курской области российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу, подчеркнув, что до этого нужно выбить из курского приграничья вторгшихся туда боевиков ВСУ.