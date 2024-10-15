Хельсинки, 15 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада измотаны из-за постоянной помощи киевскому режиму. Об этом 15 октября сообщила британская газета Financial Times.

VESA MOILANEN/ LEHTIKUVA/ Sipa USA

«Западные страны измотаны поддержкой Украины, поэтому надеются на скорейшее урегулирование конфликта в каком-либо виде», — приводит издание слова дипломата.

Валтонен добавила, что эта усталость накапливается. Кроме того, разгорелся конфликт на Ближнем Востоке, который отвлекает не только внимание, но и ресурсы.

Как передавало ИА Регнум, бывший украинский посол в США Валерий Чалый 15 июня заявил, что американские чиновники предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому план завершения боевых действий, который не предполагает победы Украины. Дипломат сообщил, что в Вашингтоне в первую очередь стремятся не допустить вовлечения НАТО в этот конфликт.

В апреле Анатолий Антонов, будучи послом России в США заявил, что у западных стран растёт усталость от финансирования конфликта на Украине. Рядовые американцы не понимают, почему за счёт их налогов нужно поддерживать страну на другом континенте, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре подчеркнул, что России нужно только побеждать в спецоперации на Украине. Страны Запада одержимы идеей бороться с Россией до последнего украинца и не скрывают планов добиться стратегической победы, отметил представитель Кремля.