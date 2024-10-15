Киев, 15 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Представители руководства США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому план завершения конфликта, который не предусматривает победы Украины. Об этом 15 октября заявил бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

Rod Lamkey/Global Look Press

«Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне. В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов», — процитировало его украинское издание «Страна. ua».

По информации дипломата, один из основных пунктов плана — не допустить прямого столкновения США и России, а также вовлечения в конфликт НАТО. Кроме того, Вашингтон хочет не допустить победу РФ, чтобы сохранилась хотя бы часть Украины, которую не будет контролировать Москва.

Чалый констатировал, что в этом плане ничего не говорится про победу Украины.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в сентябре посетил США, где показал свой «план победы» над Россией. Газета The Wall Street Journal заявила, в Вашингтоне не одобрили его предложения.

8 октября Зеленский заявил, его план доработают с учётом пожеланий партнёров Украины, после чего опубликуют дальнейшую стратегию Киева. Он также заявил, что первым пунктом в документе будет приглашение Украины в НАТО.

При этом 12 октября немецкий журнал Der Spiegel заявил, что киевский режим уже рассматривает вариант отказа от претензий на часть бывших территорий, так как уже не надеется на поражение России. Ситуацию для Киева усугубляет в том числе настроения в рядах ВСУ и у гражданского населения.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял «план победы» Зеленского. Российский политик заявил, что в случае вступления Украины в НАТО, страна в альянсе подвергнется насилию и издевательствам, после чего её «выбросят на помойку».