Грозный, 15 октября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила пресс-служба СК.

Petrov Sergey/Global Look Press

Задержанный является фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со взрывом на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) Liontek в Байсангуровском районе города Грозного.

«В отношении водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырёх человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Взрывной волной цистерна была отброшена во двор жилого дома и приземлилась вблизи здания.

Произошёл пожар. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Автозаправочная станция в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС. МЧС подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации СМИ, причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 13 октября поручил представить ему доклад о том, как идёт расследование дела. Его взял на контроль центральный аппарат ведомства.