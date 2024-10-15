Москва, 15 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Северной Кореей и Россией предполагает оказание взаимной, в том числе и военной, помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения. Соответствующее заявление сделал 15 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Xinhua/Kcna/Global Look Press

«Там есть статья четвертая, которая касается как раз вопросов взаимной помощи в случае агрессии, что стороны в случае агрессии против одной из сторон предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную», — объяснил дипломат в беседе с журналистами.

Отдельно он отметил, что что если против КНДР будет совершен акт агрессии, то в соответствии с законодательством страны будут предприняты «все необходимые меры».

Как передавало ИА Регнум, 15 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что соглашение России с КНДР подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество в том числе в сфере безопасности. Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения данного договора при дальнейшем развитии отношений.

8 октября глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону украинского конфликта для поддержки России. Южнокорейский военный в связи с этим напомнил о взаимном договоре, подписанном Россией и КНДР, назвав его «похожим» на военный союз. Песков позднее назвал подобные сообщения похожими на информационную утку.

20 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании военных из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.

Тогда Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.