Москва, 15 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и не стал отпускать его из СИЗО.

Суды общей юрисдикции города Москвы Алексей Копайгородский

«Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — огласила 15 октября решение судья.

Адвокаты бывшего мэра настаивали на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Сам Копайгородский попросил суд вернуть его в зону СВО под контроль его воинской части.

Как сообщало ИА Регнум, командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» генерал-майор Денис Барило попросил выпустить из СИЗО под своё наблюдение Копайгородского. Он отметил, что экс-мэр помог корпусу приобрести два квадроцикла с прицепами, необходимые для выполнения боевых задач. Также командование корпуса представило добровольца к медали «За отвагу» за отличие в бою 23 августа.

Копайгородского задержали в сентябре в Луганске. После ухода с поста мэра Сочи он отправился добровольцем на спецоперацию. Также стало известно, что следователи провели обыски в квартирах бывшего заместителя мэра города-курорта Олега Бурылева и главы Хостинского района муниципалитета Ивана Савина.

25 сентября суд постановил взять Копайгородского под стражу. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. Позднее стало известно, что в уголовном деле арестованного бывшего мэра Сочи могут появиться новые фигуранты. Отмечалось, что неустановленные соучастники Копайгородского продолжают находиться на свободе.

3 октября суд постановил арестовал имущество родственников Копайгородского. Владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе продавать.