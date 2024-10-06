Москва, 6 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» генерал-майор Денис Барило попросил выпустить из СИЗО под своё наблюдение обвиняемого в растрате бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом 6 октября сообщил ТАСС, ссылаясь на соответствующее ходатайство.

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«Командование войсковой части в связи с возбуждением в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича уголовного преследования с учётом выполнения своих обязательств, отсутствием намерений скрываться от органов правосудия ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части», — процитировало издание документ.

Барило отметил, что экс-мэр помог корпусу приобрести два квадроцикла с прицепами, необходимые для выполнения боевых задач. Также командование корпуса представило добровольца к медали «За отвагу» за отличие в бою 23 августа.

Как передавало ИА Регнум, Копайгородского задержали в сентябре в Луганске. Он после ухода с поста мэра Сочи отправился добровольцем на спецоперацию. Также стало известно, что следователи провели обыски в квартирах бывшего заместителя мэра города-курорта Олега Бурылева и главы Хостинского района муниципалитета Ивана Савина.

Копайгородского доставили в Москву, суд 25 сентября постановил взять его под стражу. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков.

Адвокат бывшего главы города-курорта Сергей Гусев 25 сентября заявил, что суду предоставили документы, подтверждающие участие Копайгородского в спецоперации. Бывший мэр попросил, чтобы его вернули в подразделение для дальнейшего прохождения боевой службы.

3 октября суд постановил наложить арест на имущество родственников Копайгородского. Владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе продавать.