Москва, 3 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы наложил арест на имущество родственников экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге <…> Копайгородской Я. Н. и матери — Копайгородской Г. А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским Алексеем Сергеевичем», — указано в Telegram-канале судов.

Собственникам и иным владельцам имущества запрещено распоряжаться им, в том числе путём совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав на данное имущество.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября бывшего мэра задержали в Луганске, куда он перед этим уехал для участия в спецоперации, а затем доставили в Москву. Копайгородский в суде заявил, что хочет вернуться в зону боевых действий.

Суд в Москве арестовал экс-мэра по делу о растрате в особо крупном размере. Бывшего чиновника обвинили в растрате более 3 млн рублей, а также в присвоении двух земельных участков. Копайгородский свою вину не признал.

Позднее, 30 сентября, стало известно, что защита Копайгородского обжалует возбуждение против него уголовного дела. Адвокат Павел Зайцев заявил, что задержание было проведено с нарушениями, а полученные в ходе расследования доказательства недопустимы.