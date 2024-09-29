Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Следствие заявило, что в уголовном деле арестованного бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского есть неустановленные соучастники. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определен», — сказано в материалах дела.

Адвокат защиты уточнил, что экс-чиновнику вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, мещанский районный суд Москвы арестовал 25 сентября бывшего мэра Сочи по делу о растрате в особо крупном размере. Экс-чиновнику предъявили обвинения в растрате более 3 млн рублей, также ему вменяют присвоение двух земельных участков. Бывший мэр свою вину не признал.

Алексея Копайгородского задержали в Луганске, куда незадолго до этого он отправился для участия в спецоперации, и доставили в Москву.

Копайгородский в суде заявил, что хочет вернуться на СВО.