Луганск, 25 сентября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В Луганске задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.

РИА Новости/Нина Зотина

В публикации отмечается, что Копайгородского задержали ночью, сейчас он находится в Москве. Незадолго до этого он уехал добровольцем в зону спецоперации.

По данным источника, в квартирах бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурылева и главы Хостинского района курорта Ивана Савина проходят обыски. На допросе в Следственном комитете находится супруга экс-мэра Анастасия Гредина.

Один из источников в силовых структурах сообщил «РИА Новости», что информация о задержании экс-мэра соответствует действительности. Другой источник, отвечая на вопрос, действительно ли был задержан Копайгородский, заявил, что проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Копайгородский обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой об отставке. Глава региона это предложение поддержал, поблагодарив его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.