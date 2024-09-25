Москва, 25 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате в особо крупном размере.

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«Избрать Копайгородскому Алексею Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября», — огласила решение судья.

В решении суда сказано, что Копайгородскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Экс-глава города обвиняется в растрате более 3 млн рублей, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бывшего мэра Сочи.

Кроме того, ему вменяют присвоение двух земельных участков. Общая сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. По словам адвоката, экс-чиновник свою вину не признал.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября стало известно, что Копайгородского задержали ночью в Луганске, куда незадолго до этого он отправился для участия в спецоперации.

По данным источника, в квартирах бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурылева и главы Хостинского района курорта Ивана Савина проходят обыски.

14 мая Копайгородский обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой об отставке. Глава региона это предложение поддержал, поблагодарив его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.

Алексей Копайгородский был главой Сочи с сентября 2019 по май 2022 года. После отставки бывший мэр отправился служить в один из добровольческих батальонов в зоне проведения СВО.