* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 октября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 октября на брифинге, что не будет комментировать решение суда в отношении гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), поскольку не располагает подробной информацией.

Юлия Морозова/ТАСС Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом)

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