Вашингтон, 15 октября, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе прошедшего телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом заявил, что израильские войска планируют нанести удар по военной инфраструктуре Ирана. Об этом 14 октября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

ИА Регнум Ответ Ирана

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил администрации Байдена, что готов нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране», — говорится в сообщении.

По информации источника, в ходе телефонного разговора, состоявшегося 9 октября, глава израильского правительства также назвал возможный ответный удар ограниченным и направленным на предотвращение полномасштабной войны. Отмечается, что на смягчение позиции Нетаньяху в этом вопросе могло повлиять решение президента США о размещении в Израиле противоракетного комплекса подвижного наземного базирования THAAD.

Как уточняет WP, ранее Джо Байден в публичных заявлениях подчёркивал, что Вашингтон не поддержит решение Израиля избрать объекты, связанные с иранской ядерной программой, в качестве целей для ответного удара. Атака же на объекты нефтяной отрасли Ирана может привести к резкому росту цен на энергоносители.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве ответа на гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, большинство из которых перехватили израильские средства противовоздушной обороны. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Премьер-министр Нетаньяху, глава минобороны страны Йоав Галант и другие официальные лица Израиля неоднократно заявляли о праве Тель-Авива ответить на ракетную атаку Ирана в соответствии с решением военно-политического руководства.

Как подчёркивал глава МИД Ирана Аббас Арагчи, Тегеран пытается предотвратить начало полномасштабной войны на Ближнем Востоке, но в то же время готов пойти на всё для защиты народа и национальных интересов страны. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, европейские страны и США препятствуют прекращению эскалации, а ситуация в регионе стала критической из-за непризнания Израилем международных правовых и гуманитарных рамок.