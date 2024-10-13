Тегеран, 13 октября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Тегеран пытается предотвратить начало полномасштабной войны на Ближнем Востоке, однако готов пойти на всё, чтобы защитить народ и национальные интересы, написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотя в последние дни мы приложили огромные усилия для сдерживания тотальной войны в нашем регионе, я ясно заявляю, что у нас нет красных линий в защите наших людей и интересов», — написал он в посте.

Он также осудил поставки американского оружия Израилю и заявил, что США подвергают риску жизни своих солдат, направляя их для управления ракетными системами в этой стране.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что европейские страны и США препятствуют прекращению эскалации на Ближнем Востоке, а ситуация в регионе стала критической из-за непризнания Израилем международных правовых и гуманитарных рамок. Он также призвал Россию занять более активную позицию в противостоянии действиям Израиля, приводящим к массовой гибели мирных граждан на Ближнем Востоке.

Иранский ракетный обстрел территории Израиля стал ответом Тегерана на «агрессивные» действия Тель-Авива, заявил Пезешкиан 1 октября. По его словам, Иран не хочет войны, но будет твёрдо противостоять любой угрозе, и об этом необходимо знать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он также призвал Тель-Авив не вступать в конфликт с Ираном.